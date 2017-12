Sudameris recomenda ações da Petrobras A Sudameris reiterou a recomendação de compra das ações da Petrobras com preço-alvo de R$ 72,30 para os papéis preferenciais - PN, sem direito a voto - e R$ 65,90 para os ordinários - ON, com direito a voto. O analista Gilberto Pereira de Souza explicou que a atual política de preços da empresa, que indexa seus preços ao mercado internacional, permite alcançar bons resultados a curto prazo. Ele acredita que a cotação do barril de petróleo deverá estabilizar-se em torno de US$ 25,00 garantindo uma forte geração de caixa. O analista destacou que o leilão de ações ordinárias que será realizado pelo governo, com parte dos papéis sendo colocados no exterior pela emissão de ADRs nível III - recibos de ações, negociados no exterior -, permitirá uma maior transparência da empresa aos investidores internacionais. Isso, segundo ele, deve provocar uma valorização dos papéis e gerar maior liquidez das ações ON no médio prazo.