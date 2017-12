Sudameris recomenda Embratel A Sudameris Corretora recomenda comprar ações preferenciais da Embratel. O preço-alvo foi estimado em R$ 55,33 por lote de mil ações, com potencial de valorização de 46,69% sobre o preço negociado, de R$ 38,40. Em seu relatório, o analista Eduardo Hajime afirma ser bom o resultado apresentado pela empresa no segundo trimestre deste ano. Ele considerou bastante positivo o fato de a companhia ter conseguido manter a rentabilidade apesar da forte concorrência. Hajime chama atenção para os números positivos do segmento de dados, que cresceram 9% e 14%, respectivamente, no primeiro e segundo trimestres. No ano, a alta acumulada é de 25%. No segundo trimestre, o lucro líquido totalizou R$ 123 milhões, com queda de 18% em relação ao primeiro. O resultado ocorreu, especialmente, por causa das despesas financeiras e da variação cambial no período. Já a receita líquida foi 3,24% mais alta do que no trimestre anterior, somando R$ 1,6 bilhão.