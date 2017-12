Sudameris recomenda Pão de Açúcar O Banco Sudameris está reiterando sua recomendação de compra para as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) do grupo Pão de Açúcar. O analista Vicente Koki fixou o preço alvo em R$ 81,00 por lote de mil, com prazo para junho 2001, o que representa um potencial de valorização de 15,38% frente a cotação do pregão da última quarta-feira. A decisão, segundo ele, baseia-se nos resultados apresentados pela empresa no terceiro trimestre. Ele destacou que a companhia apresentou um lucro líquido de R$ 90,2 milhões, ou seja, um montante muito superior ao apurado no mesmo trimestre do ano anterior, R$ 40,7 milhões. Koki afirmou que sua expectativa é de que o Pão de Açúcar siga com seu agressivo processo de aquisições de redes varejistas menores, o que levará ao aumento de escala e de seu poder de negociação junto aos fornecedores. O analista destacou que a receita líquida do Grupo Pão de Açúcar neste terceiro trimestre, de R$ 1,936 bilhão, foi 35% maior que o apurado no mesmo período de 1999. Segundo ele, a melhoria de desempenho se deu principalmente em função das aquisições de outras redes de supermercados que ocorreram no primeiro semestre de 2000. A projeção do analista era de receita líquida de R$ 1,920 bilhão, lucro bruto de R$ 519 milhões e lucro líquido de R$ 47,0 milhões. Vicente Koki explicou que a diferença entre o lucro líquido projetado e o efetivo, de R$ 90,2 milhões, ocorreu porque o banco esperava que a companhia tivesse um resultado financeiro líquido negativo de R$ 25 milhões. O grupo fechou o trimestre com um resultado positivo de R$ 13 milhões.