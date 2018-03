Sudão inicia exportação de etanol para Países Baixos

O presidente do Sudão, Omar al-Beshir, anunciou no ano passado que a companhia, que produz açúcar e melaço, supervisionaria um projeto para conduzir a produção de biocombustíveis da África. O preço da exportação anunciada alcançou US$ 3,3 milhões, ou US$ 660 por metro cúbico, mas o valor de outros embarques deve variar de acordo com o mercado, acrescentou Hassan.

A usina de Kenana, localizada no sul do Estado de Khartoum, foi construída pela fornecedora brasileira de etanol Dedini. A unidade, capaz de produzir 65 milhões de litros por ano, planeja aumentar a capacidade para 200 milhões de litros até 2012. As informações são da Dow Jones.