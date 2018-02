Sudeste e Centro-Oeste batem novo recorde de consumo de energia

As regiões Sudeste e Centro-Oeste do País registraram novo recorde histórico de consumo de energia na quarta-feira, 21, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Às 14:32 de ontem, a carga de energia enviada para a área Sudeste/Centro-Oeste, tratada como uma única região pelo (ONS), chegou a 51.894 megawatts (MW). O calor deste mês tem batido recordes sucessivos. Até então, a máxima registrada em SE/CE havia ocorrido na segunda-feira, dia do apagão, com carga de 51.596 MW.

O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, informou na terça que o Brasil tinha folga na geração de energia. No mesmo momento, milhões de brasileiros eram abastecidos por energia importada da Argentina. Foi a primeira vez que o País teve que importar energia de países vizinhos desde novembro de 2010, época em que o Brasil não vivia situação crítica como a atual. A energia serviu para cobrir problemas pontuais de geração, sobretudo na Região Sul.

A seca que atinge as Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste reduziu tanto o nível dos reservatórios que, se não chovesse nada nas próximas semanas, a quantidade de água armazenada daria apenas para um mês de consumo de energia no Brasil.

Os dados foram compilados pelo Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Energético (Ilumina), com base em dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). "Não vimos essa situação nem em 2001 (ano do racionamento)", diz o presidente do Ilumina, Roberto Pereira D'Araújo.

(Com reportagem de Renée Pereira, André Borges e Anne Warth)