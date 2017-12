Suécia anuncia primeiro caso de vaca louca A Comissão Européia (CE) confirmou, nesta sexta-feira a detecção na Suécia, pela primeira vez, de uma vaca infectada com a Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), o mal da vaca louca. A doença foi confirmada após as análises do laboratório de referência da União Européia (UE), em Weybridge, no Reino Unido. As causas de contágio da EEB "estão sendo investigadas", segundo informou em entrevista coletiva o porta-voz de Saúde da UE, Philip Tod. Baixo risco A Suécia era o único país da UE considerado "com baixo risco de EEB". Após a confirmação de hoje, a CE "reconsiderará as concessões" e exceções permitidas até agora. Além disso, estudará se exigirá das autoridades do país que se submetam ao mesmo regime de análise requerido em outros países da UE. O animal e o restante do gado com que dividia o curral foram sacrificados.