Suécia corta taxa de juros pela segunda vez em um mês Em uma decisão que surpreendeu os analistas, o Sveriges Riksbank, o banco central da Suécia, cortou 25 pontos-base da taxa de juros de recompra, para 3,75%. Segundo a instituição, o corte foi motivado pelo contínuo enfraquecimento das economias doméstica e internacionais e pela inflação estável. Esta foi a segunda vez em menos de um mês que o BC da maior economia nórdica afrouxou a sua política monetária. O BC sueco tinha promovido um corte de 25 pontos-base no dia 15 de novembro, após reunião extraordinária de seu comitê de política monetária. A decisão de hoje contrariou as expectativas dos analistas, que não esperavam uma nova mudança. O movimento de afrouxamento dos juros deverá ser seguido hoje pelo Banco Central Europeu. As informações são da Dow Jones.