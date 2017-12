Suez venderá eletricidade por seis bilhões de euros no Brasil A Tractebel Energia, filial brasileira do grupo franco-belga Suez, negociou a venda de eletricidade de suas centrais hidroelétricas de Itá e Cana Brava por um montante de seis bilhões de euros durante 30 anos, a partir de 2009. A venda de 220 e 273 megawatts das duas usinas representa um preço médio de 46,67 euros por megawatt/hora, anunciou a Suez em comunicado. O responsável pela atividade internacional de energia em Suez, Dirk Beeuwsaert, afirmou que o novo modelo do mercado de licitações brasileiro se mostrou atrativo para a empresa em seus três anos de funcionamento. Beeuwsaert indicou que, com esta licitação, a companhia consegue contratos com garantias de 30 anos, algo "essencial" para a otimização do risco para clientes do grupo. "Isto confirma a estratégia internacional da Suez, que consiste em reforçar sua presença no crescente mercado brasileiro, assim como sua posição como primeiro produtor privado de eletricidade no país", concluiu. Outra licitação de energia está prevista para acontecer no dia 5 de setembro. A Suez pretende propor novos projetos, que oferecerão eletricidade também por um período de 30 anos, a começar em 2011.