Suframa aprova 53 projetos que somam US$ 300 milhões A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) informou que o Conselho de Administração do órgão a aprovou hoje 53 projetos industriais e agroindustrais, nos quais serão investidos mais de US$ 300 milhões, que representarão a manutenção e abertura de 2.374 empregos diretos. As empresas têm 24 meses para iniciar os projetos. Segundo a assessoria de imprensa da Suframa, a pauta, aprovada pelo secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Benjamim Sicsú, vai desde a fabricação de componentes e bens finais eletroeletrônicos a conversores de motores a gasolina para gás natural. A White Martins Equipamentos de Gases, por exemplo, vai investir mais de US$ 25 milhões em um projeto de exploração de gás natural. A Musashi da Amazônia Ltda., fabricante de autopeças para motocicletas de origem japonesa, é outra que vai se instalar em Manaus. A Moto Honda da Amazônia, líder no mercado nacional de motos, é um dos principais clientes da Musashi. Há também investimentos previstos para o setor primário, na maioria voltados para o plantio e industrialização de frutas e outros produtos de grande potencial econômico na região, como palmito de pupunheira.