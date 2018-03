Suframa tem nova superintendente A nova superintendente da Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus), Flávia Grosso, foi empossada hoje no cargo pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, com a missão de tornar a balança comercial do pólo superavitária até 2005. "Essa é uma meta que chamamos de mobilizadora", afirmou Flávia Grosso, em entrevista à imprensa após empossada. Segundo ela, as exportações do pólo industrial saltaram de US$ 197 milhões em 1998 para mais de US$ 1 bilhão no ano passado. A previsão para 2003 é que suas exportações fiquem entre US$ 1,3 bilhão e US$1,5 bilhão. Flávia Grosso disse ser fundamental para o aumento das exportações a busca de novos mercados, por meio de acordos de preferência tarifária, como o em negociação com o Peru. "O México é nosso principal concorrente na comunidade latina porque tem acordos de preferências melhores que os nossos", afirmou. Ela disse, também, acreditar que os incentivos fiscais para as empresas instaladas no pólo industrial devem ser prorrogados, mas que ainda não discutiu o assunto com Furlan. A nova superintendente da Suframa relatou que Furlan informou que na última sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva descontigenciou R$ 29 milhões do orçamento da ZFM e já sinalizou com a liberação de uma outra parcela para investimentos em projetos de desenvolvimento na região. O orçamento da Suframa é de R$ 197 milhões, mas apenas US$ 93 milhões estão descontigenciados. Os principais produtos exportados pela ZFM são aparelhos celulares, concentrado de refrigerante, monitores de vídeo, aparelhos de ar condicionado, radar para satélite e televisão a cores. Os dez principais mercados são Estados Unidos, Colômbia, Argentina, México, Chile, Peru, Venezuela, Alemanha e Canadá. Em sua entrevista, Flávia Grosso informou que ainda não teve uma reunião de trabalho com Furlan para definir a política do governo Lula para a Zona Franca. Segundo ela, as reuniões de trabalho deverão realizar-se após a solenidade de transmissão de cargo, ainda sem data. Flávia Grosso é funcionária de carreira da Suframa e substituirá a Ozias Monteiro no cargo.