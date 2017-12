Sugestões de presentes de R$300 a R$ 1 mil Presentes até R$ 300,00 Para amantes de videogames, o Super Mega Drive III, que está em oferta nas Casas Bahia, custa R$ 238,00. O Arcade Stick da Tec Toy é a novidade em videogame da americanas.com e sai por R$ 229,00. Para as crianças que gostam de velocidade, o autorama Formula I no Shoptime custa R$ 198,00. Quem pretende entrar em forma sem muito sofrimento tem como opção o aparelho de ginástica passiva Elyseé Belt, que custa R$ 240,00 no site americanas.com. A bicicleta Metalflox da Sundown aro 26 é a promoção esportiva das Casa Bahia e custa R$ 189,00. Os aparelhos de telefone celular também estão em promoção de Natal. A BCP está oferecendo na linha pré-pago o Nokia 5120 por R$ 199,00. O Motorola Ultratac 770 por R$ 249,00, mais crédito de R$ 20,00 em ligações. O Ericsson KF 788 e o Ericsson A1228 estão custando R$ 299,00 e vem com R$ 100,00 de crédito. A Telesp Celular oferece o Nokia 6180 também por R$ 299,00. Todos aparelhos podem ser pagos em até 6 vezes no cartão de crédito. Os amantes de uma boa champanhe podem aproveitar a promoção Book Colection Veuve Cliquot Ponsardin, acompanhado por duas taças, por R$ 140,00, no Empório Santa Maria. Na Casa Ricardo, uma cesta de Natal importada com vinho, chocolates, pimentas, geleias, compotas e panetones sai por R$ 145,00. Presentes até R$ 500,00 Quem está disposto a gastar até R$ 500,00 para presentear amigos e familiares encontra boas opções no setor de eltroeletrônicos. No site americanas.com a TV de 14 polegadas da Semp Toshiba custa R$ 369,00 e o videocassete 4 cabeças da Philips sai por R$ 359,00. O microondas Panasonic de 35 litros é a oferta do Ponto Frio e custa R$ 329,00. O microsystem da Pionner modelo XHX 5000 custa R$ 399,00 na Studio Two. A Moto Batman Elétrica é uma atração para a garotada é custa R$ 399,00 na loja virtual de brinquedos 12deoutubro.com.br. Para a namorada ou esposa, o relógio Safira Feminino com pulseira de aço e cerâmica da usaway.net é uma ótima surpresa e custa R$ 357,00. Quem prefere presentear com uma boa cesta de Natal pode escolher a Cesta de Presentes Itália que, além de vinhos e iguarias, traz alguns utensílios de cozinhas usados na Itália. A cesta custa R$ 320,00. Os celulares são uma das sensações de vendas deste Natal e nesta faixa de preços podem ser encontrados aparelhos como o pré-pago Gradiente Strike Info Series que custa R$ 349,00 e o Ericsson T18d por R$ 379,00, ambos da BCP e com R$ 100,00 de créditos disponíveis. Na linha de pós-pagos, o Samsung Voicer Fashion, da Telesp Celular, custa R$ 499,00. Até R$ 1.000,00 Para os consumidores que adoram gastar com vinhos produzidos e cuidados nos melhores anos e com as melhores safras, a loja Santa Luzia oferece o Dom Perignon Rosé 1986 por R$ 752,00 ou o Clous du Mesnil, da Krug, por R$ 826,00. A Casa Ricardo oferece uma cesta de Natal importada com 1 litro de whisky Ballantine´s, vinho do Porto, creme de cassis, iguarias, biscoitos, frutas cristalizadas, chocolates, chás iguarias por R$ 558,00. O videokê da Raf Eletronics é uma das ofertas mais requisitadas do Natal. No Ponto Frio, o aparelho vem acompanhado por controle remoto e custa R$ 799,00. Outra diversão que agrada adultos e crianças é o novo videogame da Tec Toy Sega Dreamcast que custa R$ 769,00, nas Casas Bahia. A novidade do site americanas.com é o gravador de CD da Philips que custa por R$ 789,00 Desejando conquistar alguém neste Natal, o pingente de ouro da linha Soleil da Vivara sai por R$ 630,00 e o anel de ouro com brilhantes por R$ 595,00. O Gradiente Chroma da linha pré-pago da BCP também é um presente de impressionar e está custando R$ 799,00, com crédito grátis de R$ 100,00 em ligações.