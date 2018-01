Sugestões para o impasse do FGTS Trabalhadores que participaram de levantamento feito pelo site fgtsfácil entre 15 de janeiro e 23 de fevereiro não estão preocupados apenas com o pagamento das diferenças dos planos Verão e Collor 1, diz o coordenador da pesquisa Mário Alberto Avelino. Segundo ele, além das propostas para a quitação das perdas, eles também fizeram uma série de sugestões para melhorar a administração do Fundo de Garantia, aumentar as possibilidades de saque e até eliminar irregularidades e fraudes. Foi sugerida, por exemplo, a possibilidade de retirada para tratamento de outras doenças graves, como o mal de Chagas, como hoje é permitido para o tratamento de câncer ou de Aids. Também foi sugerido o uso dos recursos para o optante investir em empresas, para cobrir despesas com investimentos em produção ou pagamento de empregados ou, até mesmo, destinar parte dos saldos para financiar projetos de pequenas e microempresas. Outra sugestão foi a utilização dos recursos para o financiamento dos estudos, com a possibilidade de utilização das contas ativas e inativas para o pagamento do primeiro curso universitário do titular da conta ou de seus dependentes. Para eliminar e inibir fraudes, entre as sugestões está a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para saber qual a real situação do FGTS, no qual foram depositados cerca de R$ 400 bilhões em 34 anos, e levantar questões como: onde foram realmente investidos os recursos; qual o dinheiro existente no FGTS; por que desapareceram tantas contas, entre outras questões.