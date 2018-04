Suíça impõe obstáculo para investigação sobre Menem No entendimento do governo suíço, estão malfeitos os requerimentos enviados pelos juízes argentinos para que seja aberto o sigilo bancário das contas do ex-presidente Carlos Menem e seus ex-assessores na Suíça. As autoridades suíças analisam, inclusive, a possibilidade de, antes de mais nada, organizar um curso de capacitação para os seis juízes federais que investigam o caso. Os suíços planejam propôr que os magistrados argentinos viajem para o seu país ou que um grupo de professores de lá desembarque em Buenos Aires para ensiná-los a fazer seu trabalho. A informação foi publicada hoje no jornal La Nación. De acordo com o jornal, diante da constatação da Justiça suíça, é provável que os juízes argentinos acabem tendo negado o pedido de informações que fizeram àquele País. Leia o especial