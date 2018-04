Suíça não ajuda Argentina a investigar contas de Menem O governo suíço se recusa a ajudar a Argentina a investigar a existência de contas em nome do ex-presidente Carlos Menem nos bancos do país. A decisão foi tomada ontem por Berna e tem como base a falta de informação sobre a relação entre a possibilidade de Menem manter contas na Suíça e as acusações que são feitas contra o ex-presidente. "O pedido argentino não cumpre os requisitos necessários para que a Suíça preste ajuda", afirma um comunicado do Departamento de Justiça do país. O último pedido de ajuda por parte da Argentina foi enviado em meados de agosto e faz referência ao atentado ao centro israelita de AMIA, em Buenos Aires, em 1994. O ataque gerou a morte de 86 pessoas. No pedido, as autoridades argentinas solicitam informações sobre as contas bancárias de Menem e apontam que o ex-presidente teria recebido US$ 10 milhões do Irã para que isentasse Teerã de qualquer relação com os atentados. Mas Berna alerta que os argentinos não conseguiram provar os vínculos entre o suposto dinheiro de Menem e os ataques em Buenos Aires. "As autoridades argentinas devem dar mais indícios e informações sobre a suspeita", diz o Departamento de Justiça da Suíça. Sem isso, Berna não pode bloquear nem tomar outra medida de ajuda judicial aos argentinos. Apesar da negação de ajuda, o governo suíço está disposto a receber os juízes argentinos em Genebra para uma reunião. Durante o encontro, os suíços explicariam quais são as condições que exigem para ajudar Buenos Aires nas investigações. Fracassos Além de não conseguir a ajuda dos suíços, os argentinos fracassaram em obter informações sobre o suposto envolvimento de Menem no tráfico ilegal de armas. Em 2001, os argentinos pediram ajuda para investigar o recebimento de comissões por Menem em vendas de armas entre a Croácia e o Equador. A Argentina pediu para bloquear contas, mas suíços informaram que um dos bancos sequer existia no país e outro não tinha conta no nome do ex-presidente. Até hoje argentinos nunca corrigiram o pedido. Em outro caso, a Suíça recebeu pedidos de Buenos Aires para bloquear as contas de Alberto Kohan, o ex-secretário geral da Presidência e contra o ex-ministro da Economia Domingo Cavallo. As autoridades argentinas os investigavam por enriquecimento ilícito. Mas Berna mais uma vez informou que precisaria de mais dados sobre os suspeitos para prestar a ajuda solicitada. Até hoje, os argentinos não se manifestaram.