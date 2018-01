Suíça perdoa dívida e Japão doa fundos a Honduras A Suíça perdoou na terça-feira cerca de US$ 4,5 milhões da dívida de Honduras e o Japão doou ao país US$ 2,4 milhões que serão canalizados pelo Banco Mundial (BM) para diversos programas governamentais. Os acordos foram assinados pela ministra de Finanças de Honduras, Rebeca Santos, pelo embaixador suíço, Jean-Pierre Villard, pelo conselheiro da embaixada japonesa, Jaime Naganuma, e pelo representante interino do BM, Dante Mossi. Santos explicou à imprensa que o perdão da Suíça permitirá destinar recursos a programas de redução da pobreza. Mas não disse se o montante oficializado representa parte ou o total da dívida. Ela acrescentou que Honduras tem recebido perdões semelhantes da comunidade financeira internacional. A dívida do país, que em 2005 superava os US$ 5 bilhões, diminuiu em dois terços. A doação do Japão servirá para programas de fortalecimento institucional das empresas estatais de energia e telecomunicações e para o Ministério de Recursos Naturais, além de melhorar a produtividade rural e o saneamento de água.