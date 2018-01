Suíça prorroga prisão de brasileiro acusado de desfalcar banco O juiz Daniel Devaud, de Genebra, na Suíça, prorrogou até o final de fevereiro a prisão provisória do brasileiro Nelson Sakagushi, acusado de ser o artífice do desfalque de US$ 242 milhões contra o banco Noroeste, comprado pelo Santander em 1997. A decisão foi tomada depois da prisão, ocorrida na semana do Natal, em Miami, nos Estados Unidos, dos paquistaneses Naresh Asnani e seu pai Shandas Asnani, principais envolvidos nas operações de lavagem do dinheiro desviado do banco. Os Naresh foram presos a pedido das autoridades suíças quando desembarcavam em Miami, vindos da Nigéria onde vivem. "De acordo com as leis norte-americanas, o pedido de prisão formulado pela Suíça terá que ser julgado pela Justiça norte-americana antes que os dois sejam enviados para Genebra", informou o advogado Aloysio Lacerda Medeiros, que defende os ex-controladores do banco. O pedido de prisão dos Asnani será julgado pelas autoridades norte-americanas até o final deste mês. Medeiros acompanhou, na Suíça, em dezembro, os últimos depoimentos de Sakagushi e as decisões do juiz Devaud. "O juiz decidiu prorrogar a prisão de Sakagushi porque quer ouvir os Asnani, antes de tomar qualquer decisão", disse o advogado. Cerca de US$ 120 milhões, originários do desfalque, passaram pelas mãos dos Asnani, integrantes de uma das maiores quadrilhas internacionais de lavagem de dinheiro, com sede na Nigéria. Parte dos bens deles já foram bloqueados pela Justiça de países da Europa e Estados Unidos. O caso Noroeste é considerado pelas autoridades financeiras internacionais como o maior episódio de lavagem de dinheiro já investigado no mundo. A operação começou a ser descoberta em 1996, quando uma auditoria do Santander, que comprava o Noroeste, descobriu que os US$ 242 milhões que deveriam estar depositados na agência do banco nas ilhas Cayman não existiam. Os ex-controladores do banco, das famílias Simonsen e Cochrame, acusam Sakagushi de ser o autor do desfalque. Sakagushi argumenta que não poderia movimentar somas tão altas sem determinação dos diretores do banco.