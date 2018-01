Suíça sai da recessão; PIB cresce 1% no trimestre A economia suíça cresceu no terceiro trimestre, após uma seqüência de três trimestres consecutivos de contração. O Produto Interno Bruto (PIB) expandiu-se 1% no terceiro trimestre, na comparação com o período de abril a junho desse ano. Ante igual trimestre de 2002, a economia seguiu mostrando sinais negativos, contraindo-se 0,6%. No segundo trimestre, o PIB suíço tinha encolhido 0,7%, ante o primeiro trimestre, e 1% ante o mesmo período de 2002. Os economistas evidenciaram a recuperação das exportações e dos investimentos em bens duráveis como os sinais mais claros de melhora econômica iminente. As exportações suíças aumentaram 5,2% no trimestre, na comparação com a expansão de 0,3% no segundo trimestre. A Suíça exporta dois terços dos bens e serviços produzidos no país, principalmente para os países da comunidade da União Européia, com destaque para a vizinha Alemanha. Os investimentos em bens duráveis aumentaram 2,9%, após uma contração de 3,2% no segundo trimestre. As importações cresceram 4,9%, ante aumento de 2,6% no período anterior. O consumo privado interno teve uma ampliação de 1,5%, ante um crescimento de 1,6% no trimestre anterior. As informações são da Dow Jones.