Suíça vai bloquear envio de dados do UBS aos EUA A polêmica em relação ao segredo bancário na Suíça virou crise diplomática. Ontem, o governo suíço foi obrigado a intervir e alertar a Justiça americana que o banco UBS não irá fornecer os dados de 52 mil clientes como exige o fisco dos Estados Unidos. Washington suspeita que o grupo tenha transferido US$ 15 bilhões para a Suíça sem pagar impostos e o próprio banco admitiu que cometeu ilegalidades em sua atuação no mercado americano. Na próxima segunda-feira, uma corte em Miami espera receber do UBS as informações. Mas ontem foi o governo suíço que enviou um comunicado deixando claro que irá bloquear qualquer tentativa do UBS em fornecer as informações. O UBS já havia recusado entregar os dados, mas um processo foi aberto. "As autoridades americanas tentam provocar um conflito internacional por meio desse processo", alertou o governo suíço. Para a Casa Branca, o UBS já admitiu que cometeu crimes e , portanto, precisa pagar por isso. "O segredo bancário suíço não é um muro impenetrável", afirmou o Departamento de Justiça americano. Ontem, o Ministério da Justiça da Suíça anunciou que a lei proíbe que os dados sejam entregues e, se necessário, vai confiscar as informações dos clientes antes que sejam passados ao Fisco americano. No início de junho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o fim dos paraísos fiscais. No Brasil, o UBS é um dos alvos das investigações do Ministério Público Federal. A Suíça tem um terço das fortunas do mundo e vem lutando há meses para que sua lei do segredo bancário seja mantida. Para a Suíça, o que está na base do conflito é a própria existência de seu setor bancário, que representa 18% da economia do País. Os bancos, porém, tem hoje depositado um volume equivalente a 800% do PIB suíço em fortunas estrangeiras. Para evitar uma penalização de todos os clientes e um dano grave à imagem da Suíça como um local seguro e secreto para depósitos, o governo sugere que o UBS pague uma indenização ao Fisco americano. Um entendimento poderia chegar a US$ 4,6 bilhões. A Suíça prometeu modificações, consideradas insuficientes, nas leis para dar maior transparência.