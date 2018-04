Suicida atinge veículo da embaixada alemã em Cabul Um suicida atingiu um veículo da embaixada alemã na capital afegã no domingo, matando dois civis locais, informou a polícia. O suicida estava a pé quanto atacou o veículo da embaixada em frente a uma escola na principal rua que leva ao prédio do Parlamento, explicou Ali Shah Paktiawal, policial de Cabul. "Foi um ataque suicida ao carro da embaixada alemã e duas pessoas foram martirizadas e três ficaram feridas", disse ele a repórteres perto do local. Ele não sabia se ocupantes do carro haviam morrido nem quem estava dentro dele no momento do ataque. A embaixada não comentou imediatamente o caso. A polícia isolou o local e a parte da frente do veículo da embaixada ficou parcialmente destruída, disse uma testemunha da Reuters. (Por Sayed Salahuddin)