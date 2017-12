Suíços assumem a maior empresa de genéricos do mundo A companhia farmacêutica suíça Novartis anunciou hoje a compra da fabricante de medicamentos genéricos Hexal, com sede na Alemanha, e de uma fatia da Eon Labs dos EUA, por um valor total de US$ 8,3 bilhões em dinheiro. A aquisição criará a maior fabricante mundial de genéricos, com vendas anuais de US$ 5,1 bilhões, superando a israelense Teva. As duas empresas serão incorporadas à Sandoz, unidade de genéricos da Novartis. O mercado global de genéricos, que tem mais de 160 empresas espalhadas pelo mundo, espera atingir US$ 100 bilhões até 2010. No Brasil, a Novartis anuncia que irá investir R$ 30 milhões na fábrica em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, (SP) para prepará-la para a produção de genéricos. Até hoje, o centro de produção de genéricos da empresa na América Latina estava na Argentina. Entre 2002 e 2003, a companhia aumentou as vendas no Brasil em 122%.