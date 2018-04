Suíços começam a comprar cacau orgânico do Brasil O Brasil começa a ganhar um novo nicho de mercado na Europa. Trata-se da venda de produtos orgânicos, que não degradam o meio ambiente, não usam agrotóxicos e ainda respeitam a renda dos agricultores nacionais. A partir do próximo mês, os consumidores suíços vão poder comprar o "bio-chocolate", fabricado com cacau orgânico e comercializado pela empresa local Max Havelaar. A venda do bio-chocolate é fruto de um acordo entre a empresa suíça, a organização não-governamental World Wide Life e cerca de 22 trabalhadores rurais assentados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no sul da Bahia. O projeto ainda tem a participação da ong baiana Jupará. O cacau biológico custa 40% a mais que o produto normalmente exportado e o preço final do chocolate também será maior que os demais chocolates suíços. Mas a empresa aposta que os suíços tem condições de pagar mais por um produto sabendo que estarão contribuindo para a melhora das condições de vida de parte da população dos países pobres e evitando que a floresta seja degradada. Sem uso de agrotóxicos O cacau usado para fabricar o chocolate é cultivado no meio da Mata Atlântica, sem o uso de agrotóxicos e plantado na sombra das árvores nativas. O solo é totalmente adubado com produtos orgânicos, o que permite que o chocolate ganhe mais sabor e um valor nutricional superior ao do cacau tradicional. Até agora, os produtores do sul da Bahia já exportaram 15 toneladas do cacau e a perspectiva é de que o produto ganhe mercado nos próximos meses. Para isso, a empresa suíça irá fazer um importante campanha publicitária a partir de meados de setembro nas principais cidades do país. Os assentados fizeram a exportação pela Cooperativa de Pequenos Produtores e Produtoras Agroecologistas do Sul da Bahia (Coopasb). "Essa exportação mostra a viabilidade econômica, social e ambiental da agricultura orgânica e fortalece uma organização cooperativista de base comunitária regional que tem a capacidade de gerenciar todo o processo, da produção à exportação de produtos saudáveis", afirma o coordenador da Jupará, Luiz Souto.