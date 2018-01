Sul América Investimentos lança serviços A Sul América Investimentos está apostando na tecnologia para beneficiar seus clientes. Recentemente, a instituição lançou o SulInvest Total, um pacote que inclui três programas com serviços diferenciados sobre investimentos: SulInvest Conecta, SulInvest Celular e SulInvest Mail. No SulInvest Conecta, o investidor poderá acompanhar o desempenho de suas aplicações por intermédio do Palm PilotTM - computador de bolso. Já no caso do SulInvest Celular, os clientes poderão obter dados sobre suas posições de investimentos pelo aparelho celular. Vale ressaltar, no entanto, que esse serviço somente está disponível para clientes da Telesp Celular. Para quem preferir a comodidade da Internet, a opção é o SulInvest Mail, que disponibiliza todas as informações financeiras por meio do endereço eletrônico. Basta acessar o site da Sul América (veja link abaixo) e se cadastrar. O cliente receberá os extratos, valor de cotas e saldo dos investimentos.