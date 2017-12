Sul América lança simulador de investimento A Sul América Investimentos desenvolveu um sistema simulador de aplicações via Internet (veja link abaixo), que permite comparações de rentabilidade entre todos os fundos com registro na Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). Para o investidor, a ferramenta possibilitará comparar os produtos da Sul América com os principais fundos do mercado. Além disso, será possível confrontar esses fundos com os indicadores de mercado, como o dólar, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa), a caderneta de poupança e o Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Outro diferencial do simulador é que a base de dados leva em conta sempre a data do início de constituição de cada fundo.