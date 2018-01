Sul América lança título de capitalização A Sul América Capitalização (Sulacap) lançou na última terça-feira, em São Paulo, o título Super Fácil Casa, destinado a investidores que planejam a compra de um imóvel. Os títulos de capitalização pressupõem um pagamento mensal, com objetivo de resgate em prazo definido. Nesse período, o dinheiro recebe alguma correção e o titular concorre a prêmios, através de sorteios. No caso do Super Fácil Casa, o plano tem mensalidades com preços a partir de R$ 150,00, corrigidas pelo IGP-M a cada 12 meses, com três opções de prazo: 84, 100 ou 120 meses. O contrato prevê punições para o resgate antecipado. O título é corrigido pela TR (Taxa Referencial) a cada mês. Além da TR, que incide sobre as prestações, o Super Fácil Casa oferece um bônus sobre o valor que o cliente reuniu durante todo o contrato. Planos de 84 meses pagam bônus de 5%. Planos de 100 meses pagam bônus de 7% e os de 120 meses, bônus de 10%. A rentabilidade é muito baixa É importante que o consumidor esteja atento ao seguinte fato: a rentabilidade dos títulos de capitalização geralmente é bem menor que a de outros investimentos. Por exemplo, se alguém escolhesse investir R$ 150,00 por mês no título da Sul América durante dez anos, ao final do plano resgataria R$ 19.800,00, desconsiderando-se a correção pela TR e a inflação do período. Caso optasse por colocar o mesmo dinheiro todos os meses na poupança, em dez anos conseguiria reunir R$ 24.704,81, considerando apenas o juro mensal da poupança, fixado em 0,5%. Neste cálculo também não foi incluída a correção pela TR, nem o ajuste da inflação. Se a comparação fosse feita com aplicações que rendem mais do que a poupança, a desvantagem do título de capitalização seria ainda maior. Na prática, os clientes abrem mão de um rendimento maior no título de capitalização da Sul América para concorrer a oito prêmios por mês pela Loteria Federal. Se for sorteado, o cliente recebe o valor total do título com base na última mensalidade que pagou. É um prêmio, e não uma antecipação do resgate. Por isso, se for sorteado, o consumidor pode optar por desistir do plano ou continuar com o título de capitalização. Se desistir antes do vencimento, o cliente perde o rendimento Caso desista do plano durante o prazo de vigência do contrato, o consumidor resgata somente uma parte do valor das prestações que pagou, corrigidas pela TR. O porcentual resgatado varia de acordo com o número de mensalidades já quitadas: quanto mais cedo o cliente desistir, menos capital recebe de volta. Em qualquer um dos planos, se o consumidor desistir depois de quitar doze mensalidades, por exemplo, recebe de volta apenas 44,56% do total pago. A Sul América possui tabelas que listam o valor dos resgates para os casos de desistência. É sempre bom conferir esses dados antes de comprar o título.