Sul América: novo título imobiliário A Sul América Capitalização Seguros anunciou hoje em Belo Horizonte o lançamento de um título de capitalização que tem como objetivo eliminar a figura do fiador nas transações imobiliárias. De acordo com o diretor comercial da empresa, José Luiz Florippes, a idéia da Sul América é conquistar uma fatia do mercado que utiliza o seguro imobiliário e a caução como garantia contra a inadimplência. A grande fatia das garantias (70% do total) é ainda controlada pela fiança locatícia. O título de capitalização, segundo o diretor, pode ser adquirido pelos candidatos a inquilinos por um valor que pode variar entre três e seis vezes a prestação do aluguel, conforme a negociação com a corretora de imóveis. A rentabilidade é de TR mais 3% ao ano e o título poderá retornar corrigido ao locatário ao final do contrato. Para Florippes, o título de capitalização irá beneficiar também as corretoras e administradoras de imóveis, que atualmente têm um grande número de imóveis disponíveis para a locação, mas que não viabilizam os negócios, em função da burocracia que exige a aprovação de fichas cadastrais e a figura de um fiador para fechar os contratos. O título já foi lançado em Curitiba no mês passado. Até o final deste ano será lançado em Porto Alegre, Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Salvador e Goiânia.