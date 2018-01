Sul América oferece seguro para investidor A Sul América Investimentos está oferecendo um seguro de morte acidental ou invalidez permanente para o investidor do Fundo Sul América PoupInvest FIF. O benefício não tem nenhum custo adicional ou carência e garante uma cobertura de quatro vezes o valor aplicado no fundo. O PoupInvest foi lançado neste mês para atender a uma crescente migração dos recursos da poupança para os fundos de investimentos. Trata-se de um fundo de investimento com perfil conservador. O objetivo é oferecer rentabilidade líquida 20% superior à da poupança, descontados o Imposto de Renda e a Taxa de Administração de 2% ao ano. A aplicação mínima é de R$1.000 . O principal canal de distribuição do PoupInvest é o site da empresa, cujo link está abaixo.