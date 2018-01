Sul América tem aplicação pela Internet Um sistema de aplicação pela Internet permite que clientes do Unibanco e Itaú invistam em fundos da Sul América Investimento. O investidor entra no endereço virtual da Sul América (veja link abaixo), preenche um cadastro e envia para a instituição. Para garantir a autenticidade das informações, alguns procedimentos tradicionais são executados nessa fase do processo, como o envio de cópia autenticada do RG, CPF, comprovante de residência e telefones de referência. No caso do Itaú, algumas agências recebem a documentação. De acordo com Paulo Albert Holland, gerente de Internet da Sul América Investimentos, essa é uma das maneiras que a gestora usa para preservar a segurança do investidor. "O procedimento evita que pessoas entrem no site e se cadastrem com dados de documentos roubados, por exemplo", explica. Esta fase dura, em média, três dias úteis. O cliente é então contatado e recebe a orientação para entrar novamente no site e resgatar a sua senha. A partir daí, poderá aplicar, resgatar, solicitar posições de quotas e extratos. O dinheiro para a aplicação é debitado automaticamente na conta corrente do cliente , e, em casos de resgate do fundo, a quantia entra na conta, sem necessidade de DOC ou depósitos. A aplicação mínima é de R$ 2.500,00. A Sul América Investimentos oferece uma família completa de fundos - fundos de renda fixa, fundo cambial, fundo DI, fundo de renda variável, derivativos e multiportfólio. Quando o cliente escolhe a aplicação, antes que seja efetuada a operação, o site disponibiliza na tela o regulamento do fundo. O cliente lê e, usando a assinatura digital, comprova que está ciente das condições do investimento, inclusive quanto aos riscos. No caso de aplicações em renda variável, derivativos e multiportfólio, a Sul América envia para a casa do cliente um outro formulário, onde ele atesta novamente que concorda com as características do investimento. Atendimento virtual personalizado O site da Sul América Investimentos oferece um serviço de avaliação do perfil do cliente. Para usar o serviço, não é necessário ser cliente. O resultado da análise é instantâneo, ou seja, o internauta recebe a indicação do seu perfil assim que termina de responder às perguntas da avaliação. Trata-se de um software, que analisa as respostas por pontuação das alternativas e fornece um parecer final. Para o cliente, o site oferece um serviço a mais. Depois de entrar no sistema com a senha, o investidor pode simular aplicações e comparar a rentabilidade oferecida em diversas modalidades, como renda fixa, DI, ações etc. Se o cliente preferir, as orientações para investimentos podem ser feitas pessoalmente, pelos gerentes de negócios. Segurança Apesar de ser um meio utilizado para operações financeiras, a Internet ainda sofre muita resistência entre as pessoas acostumas a usar os métodos bancários tradicionais. Pesquisa do Banco Central divulgada recentemente revelou que apenas 4% dos clientes de bancos no Brasil usam a Internet. No final de 1998, esse número era de 1%. Para tentar driblar essa situação, a Sul América usa dois métodos de segurança. O primeiro é chamado de criptografia, que é utilizado pela maioria dos bancos que oferecem serviços pela Internet. Esse é um sistema que "embaralha" as informações antes de serem enviadas, e as reorganiza para que possam ser lidas pelos sistemas bancários. O segundo método complementar usa um CD-Rom de instalação. Todos os clientes cadastrados recebem o CD-Rom que contém uma tecnologia de segurança desenvolvida especialmente para este sistema.