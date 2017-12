SulAmérica abre vagas de estágio e Nestlé procura trainees

A Fundação Estudar abriu inscrições para seu programa de trainee, com duração de um ano. Para fazer parte da organização sem fins lucrativos é preciso ter até dois anos de graduação em qualquer curso e disponibilidade para trabalhar em São Paulo. As inscrições ficam abertas no site até o dia 8 de outubro.

A SulAmérica possui vagas de estágio para universitários no Rio de Janeiro e em São Paulo. Interessados devem ter previsão de formatura entre julho de 2019 e julho de 2020 nos cursos de Administração, Contabilidade, Direito, Engenharia de Produção, Economia, Estatística, Matemática, Ciências Atuariais, Comunicação Social e Tecnologia da Informação. O período de estágio tem início previsto para os meses de novembro e dezembro deste ano, com duração de até dois anos. É possível fazer inscrição pelo site da seguradora até o dia 8 de outubro.

Esta também é a última semana para participar da seleção do programa de trainee da Nestlé. A empresa oferece rodízio entre os diversos departamentos, desenvolvimento de projetos, horário flexível, home office, bônus anual, estacionamento e fretado, academia na unidade, refeitório, convênios médico e odontológico, seguro de vida, plano de previdência privada, auxílio farmácia e bolsa-auxílio. Para participar, é preciso ter gradução entre dezembro de 2015 e dezembro próximo, inglês fluente ou avançado e disponibilidade para mudar de estado/cidade e viagens constantes. Não há exigência de nenhum curso específico. As inscrições podem ser feitas até quinta-feira, 28, pelo site.

Outra seguradora com oportunidade de estágio aberta é a Zurich Seguros. Interessados em trabalhar na área atuarial podem inscrever-se por esse link.

A Novartis está com 19 vagas de estágio abertas para estudantes de Administração, Economia, Marketing, Comunicação, Publicidade e Propaganda, Direito, Farmácia e Engenharia de Produção. No total, o programa tem duração de dois anos. Para participar é preciso ter inglês avançado e formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. Os salários vão de R$1.670,00 até R$1.830,00 e as inscrições seguem até o dia 16 de outubro.

Para quem busca estágio na área comercial, o banco DLL oferece vagas de estágio em sua unidade de Alphaville (SP). Podem participar integrantes dos cursos de Administração, Economia, Comércio Exterior e Ciências Econômicas com formação entre junho de 2019 e dezembro de 2019 com inglês avançado e Excel intermediário. As inscrições podem ser feitas pelo site até dia 10 de outubro.

No ramo de autopeças, a Fortbras abriu seu programa de trainee 2018. Até o dia 1º de outubro é possível inscrever-se pelo site para uma das cinco vagas na área de operações/comercial. O programa tem duração de 18 meses e exige inglês avançado.

As inscrições para o Programa de Especialização em Engenharia (PEE) da Embraer em parceria com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) foram prorrogadas até quinta-feira, 28. A companhia selecionará até 30 engenheiros recém-formados interessados em atuar na área de engenharia de desenvolvimento de produtos da empresa. Com duração de um ano e meio, o curso terá início em fevereiro de 2018 e exige inglês avançado dos graduados entre 2015 e 2017. Inscrições e mais informações pelo site.