Sulgás suspende fornecimento para indústria no RS A Companhia de Gás do Rio Grande do Sul (Sulgás) informou que suspendeu o fornecimento de gás natural aos clientes industriais às 17 horas, porque permanece interrompido o abastecimento do Estado em razão de avaria ao gasoduto Bolívia-Brasil em Santa Catarina. O corte não afeta usuários comerciais e residenciais. Pela manhã, a Sulgás já havia adotado plano de contingência com redução do fornecimento aos grandes consumidores industriais e suspensão da entrega aos postos de gás natural veicular. O transporte de gás em Santa Catarina foi avariado por deslizamento de terras causado pelas constantes chuvas dos últimos 60 dias.