Sumitomo Mitsui volta a lucro trimestral com melhora da economia

O Sumitomo Mitsui, terceiro maior banco do Japão em ativos, e os rivais de menor porte Sumitomo Trust and Banking e Shinsei Bank têm sido ajudados por uma recuperação dos mercados acionários e por estímulos do governo para limitar um aumento de colapsos de empresas.

Contudo, analistas alertam que, enquanto os bancos na segunda maior economia do mundo podem ter resistido ao pior, uma forte recuperação ainda não é certa.

"Neste ponto, o risco de maiores perdas de capital parece estar limitado", disse Jason Rogers, analista de crédito do Barclays Capital, em Cingapura, sobre o setor. "Mas eu serei muito cauteloso sobre esses números mesmo se eles vierem melhores que o esperado, devido a preocupações sobre a saúde geral do lado corporativo do Japão. Há ainda mais problemas a serem resolvidos durante o atual ano."

Os dois principais bancos japoneses, Mitsubishi UFJ Financial Group e Mizuho Financial Group, anunciarão seus balanços trimestrais na sexta-feira.

Diferentemente das instituições financeiras ocidentais, os bancos japoneses assumem participações nos clientes corporativos para consolidar os laços de negócios, tornando-os sensíveis à oscilação das ações domésticas.

Após ter caído para perto da mínima em 26 anos em março, o índice Nikkei, de TÓQUIO, se recuperou, acumulando alta de quase 23 por cento no segundo trimestre deste ano.

O Sumitomo Mitsui informou nesta quinta-feira que o lucro líquido somou 72,8 bilhões de ienes (767 milhões de dólares) de abril a junho.

O banco perdeu 373,5 bilhões de ienes no ano encerrado em 31 de março, seu primeiro prejuízo em seis anos.

O resultado ficou acima dos 49,4 bilhões de ienes previstos por Shinichi Ina, do Credit Suisse, um dos poucos analistas a fornecer projeções trimestrais.

No segundo trimestre de 2008, o Sumitomo Mitsui registrou lucro líquido de 58,1 bilhões de ienes.