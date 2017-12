Supergalo de 1 metro entra na mira dos investidores

Uma raça de supergalo exclusivamente brasileira atrai cada vez mais investidores. Trata-se do galo Índio Gigante, que pode passar de um metro de comprimento e, nos últimos tempos, virou meme nas redes sociais.

A curiosidade dos internautas, aliás, tem alimentado o surgimento de diversos criadores pelo País. Hoje, existem leilões, exposições e até uma associação de criadores, a Associação Brasileira de Criadores de Aves da Raça Índio Gigante (Abracig). O bicho, aliás, veio ao mundo a partir de cruzamentos de galos caipiras com os de rinha nos idos dos anos 1980.

O criador Haroldo Poliselli, da cidade de Jaguariúna (SP), é o felizardo catalogado na Abracig como o dono do maior galo já registrado na história, o Voodoo, com 1,26m de comprimento (o animal é medido deitado, da unha do pé ao bico). Um galo de tamanho normal mede até 60 centímetros.

O objetivo do criador era melhorar a genética de suas galinhas a partir de cruzamentos - o bicho tende a ficar dois quilos mais forte a partir da mistura de um galo Índio Gigante com galinha caipira. Depois, Poliselli entrou no mercado de elite, buscando aprimorar as características raciais - animais com mais de um metro são geralmente usados para fins ornamentais. Apenas os menores cruzam com as galinhas caipiras.

Ele diz que já obteve o retorno de seu investimento inicial, de R$ 60 mil. "É um mercado de genética, como se a gente vendesse touros", diz.

No último leilão, a média de preço dos animais foi de R$ 8,6 mil e a renda bruta total do evento ficou em R$ 258 mil. "Enquanto a criação de bois e cavalos demora até três anos, a do galo dá renda em seis meses", compara Poliselli, cuja família é de pecuaristas.

Ratinhônhônhô. O presidente da associação de criadores, Leandro Carvalho, diz que trabalha para passar confiança ao mercado. Há testes de paternidade para comprovar a origem do animal.

"Fazemos um trabalho de alto padrão genético para o animal ter maior valor agregado", diz o líder da Abracig, com 50 produtores.

Um animal médio com origem certificada custa de R$ 3 mil a R$ 4 mil, mas alguns já foram comercializados em leilões a mais de R$ 30 mil.

Apesar da crise. Compradores da América Latina, França e dos Estados Unidos já procuraram os animais, mas a exportação ainda não está liberada. Não há estimativa da quantidade de animais no País. "Nem todos são registrados, então não dá para saber o número".

O servidor público Sérgio Nicola, de Mococa (SP), é um dos que começou a criar os galos para ter outra renda além da produção de leite. No ramo desde 2014, ele comprou os galos para ter aves melhores. Empolgado, pretende dobrar o plantel de 70 aves até o final do ano e já faz planos ousados de dominação.

"É impressionante, é um segmento que não sentiu a crise", diz. "Vamos deixar o leite e investir somente no Índio Gigante para ter aves de padrão excelente e atingir o topo do mercado".

Mini animais. Se por um lado há os que gostam de esbanjar no tamanho, alguns criadores seguem no contrafluxo e acreditam que o sucesso está na miniaturização.

Uma fazenda em Minas Gerais aposta na criação de pequenos animais desde o início dos anos 2000. São quase 300 mini pôneis, vacas, cabras, mulas, jumentos, coelhos, porcos e búfalos. Para se ter ideia, uma vaca de tamanho normal tem 1,5 metro de altura, enquanto a mini tem em torno de 70 cm.

A criação é feita pela seleção entre os menores animais, cruzados entre si. A maior procura é por aqueles que buscam um animal de estimação diferente.

"Vendemos para quem tem um terreno e quer dar um presente, mas também para hotéis fazenda", diz Mateus Oliveira, um dos proprietários da Fazenda Reino Encantado, em Alfenas (MG). Ele trabalha com o comércio dos pequenos animais e com a organização de uma "fazenda interativa" com os bichinhos em shoppings, eventos corporativos e festas infantis ao redor do Brasil.

Os mais procurados são as mini vacas e os mini pôneis, cujo preço parte de R$ 2 mil. Porcos e cabras menores valem em torno de R$ 1 mil.