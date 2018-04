Super-Receita começa a funcionar na próxima semana A Receita Federal do Brasil, fusão entre a Secretaria da Receita Federal e da Secretaria da Receita Previdenciária, começa a funcionar na próxima quarta-feira, 2 de maio. "Nossa expectativa é que essa reestruturação venha a aprimorar a relação entre o Fisco e o contribuinte, porque a partir de agora vai ter uma única instituição para ele cumprir suas obrigações tributárias", disse nesta quarta o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. Ele não confirmou se será o comandante da nova estrutura, mais conhecida como Super Receita. "Isso é uma decisão do ministro da Fazenda", desconversou. No dia 2, começam a operar 93 unidades unificando a Receita Federal e a Receita Previdenciária. Isso deverá facilitar a vida das empresas, que poderão resolver problemas referentes a impostos e às contribuições previdenciárias em um único local. Para essa primeira etapa, foram treinados 1.500 funcionários. Até o final do ano, a unificação chegará a toda a estrutura, composta por 580 unidades e 136 postos de atendimento, num total de 716 pontos. A estrutura original, antes da fusão, é de 567 unidades da Receita Federal e 800 da Receita Previdenciária. Ou seja, a fusão levará ao fechamento de 651 postos. Atendimento virtual Rachid não estimou a economia de recursos públicos proporcionada medida. Ele afirmou que o atendimento ao público não será prejudicado, porque uma das novidades a ser implantada em maio é o atendimento virtual. Assim como hoje já se podem resolver vários problemas com a Receita Federal por meio da internet, será possível obter serviços também da área previdenciária. A idéia é centralizar, nos postos da Super Receita, o atendimento às empresas e pendências no recolhimento da contribuição patronal. Os contribuintes pessoas físicas, como os autônomos, continuarão sendo atendidos nos 1.300 postos do INSS de todo o País, para resolver problemas referentes às contribuições previdenciárias.