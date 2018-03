Superávit acumulado é de 6,59% do PIB As contas do setor público (União, Estados, municípios e estatais) registraram, em fevereiro, um superávit de R$ 7,621 bilhões. No ano, o superávit acumulado já soma R$ 16,084 bilhões, o equivalente a 6,59% do PIB. Esse valor já é superior à meta acertada com o FMI para o primeiro trimestre, que é de R$ 15,4 bilhões. No primeiro bimestre do ano passado, o superávit acumulado foi de R$ 8,532 bilhões, o que correspondia a 4,30% do PIB. As contas do governo central (Tesouro, Banco Central e INSS) apresentaram um superávit primário de R$ 4,607 bilhões em fevereiro. Enquanto as contas do Tesouro foram superavitárias em R$ 5,638 bilhões no mês, o INSS teve um déficit primário de R$ 1,055 bilhão. As contas do Banco Central registraram um pequeno superávit de R$ 24 milhões.