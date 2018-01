Superávit brasileiro com a Argentina volta a crescer O Brasil teve, em novembro, mais um mês de superávit comercial com a Argentina. Segundo dados da consultoria Abeceb.com, o superávit brasileiro com o mercado argentino foi de US$ 351 milhões. No ranking dos superávits deste ano com a Argentina, novembro ficou em segundo lugar, depois que agosto registrou o recorde, com US$ 424 milhões. Desde janeiro, a balança comercial bilateral é favorável ao Brasil em US$ 3,49 bilhões. Isso equivale a 5,9% a mais do que no mesmo período de 2005. Desta forma, 2006 se encerrará como o terceiro ano de superávit a favor do Brasil, depois de um período de nove anos em que a balança comercial foi positiva para a Argentina. Segundo a Abeceb.com, o Brasil já conta com 42 meses consecutivos de saldo comercial favorável com o país vizinho. As exportações argentinas para o Brasil foram de US$ 722 milhões em novembro, o que indica um aumento de 19,9% em relação ao mesmo mês do ano passado. No entanto, indica uma queda de 14,2% em comparação a outubro. As vendas brasileiras para a Argentina em novembro chegaram a US$ 1,073 bilhão, equivalente a um aumento de 17,7% em relação ao mesmo mês de 2005 e 1,9% em comparação com outubro deste ano. O produto argentino mais vendido ao Brasil neste ano foi o trigo, com uma expansão de 50% em relação ao ano passado. Em segundo lugar ficaram produtos derivados do petróleo e naftas para petroquímica. Segundo a Abeceb.com a Argentina perdeu em novembro o segundo lugar no ranking dos exportadores para o mercado brasileiro. O posto foi arrebatado pela China. Os EUA continuam sendo o maior exportador para o Brasil. Na contramão, a Argentina é um dos principais destinos de produtos produzidos no Brasil. Em novembro, o mercado argentino foi o maior comprador de automóveis, veículos de carga, autopeças, telefonia celular e polímeros plásticos. A Argentina foi o segundo maior comprador de lâminas de ferro e motores para veículos provenientes do Brasil.