Superávit comercial acumulado no ano sobe a US$ 5,5 bi O saldo da balança comercial na primeira semana de março, de apenas dois dias úteis, registrou um superávit de US$ 219 milhões. As exportações no período somaram US$ 1,222 bilhão (média diária de US$ 611 milhões) e as importações foram de US$ 1,003 bilhão (média diária de US$ 501,5 milhões). Com o resultado dos primeiros dois dias de março, o saldo comercial acumulado neste ano sobe para US$ 5,588 bilhões. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Na pesquisa semanal Focus divulgada nesta segunda-feira, 5, pelo Banco Central, que reúne as projeções de mais de cem instituições financeiras sobre os principais indicadores econômicos, a projeção para o resultado da balança comercial deste ano é um superávit de US$ 39 bilhões. Histórico O saldo da balança comercial é 65,18% menor que o saldo da balança no mesmo período do ano passado, que foi de US$ 629 milhões. Na comparação com o acumulado do ano, o superávit de US$ 5,588 bilhões de janeiro até a primeira semana de março é 10,57% menor que o superávit acumulado em 2006, que foi de US$ US$ 6,249 bilhões. As exportações, em relação ao acumulado de 2006, aumentaram agora, em 2007, 14,6%. Mas as importações tiveram um crescimento maior, mantendo a tendência: 26,6%. Matéria ampliada às 11h33