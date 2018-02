Superávit comercial acumulado no mês é de US$ 748 mi A balança comercial registrou superávit de US$ 352 milhões na quarta semana de janeiro, resultado de US$ 3,284 bilhões em exportações (média diária de US$ 656,8 milhões) e de US$ 2,932 bilhões em importações (média diária de US$ 586,4 milhões). O acumulado no mês é de US$ 748 milhões, com US$ 10,858 bilhões em exportações e US$ 10,110 bilhões em importações. O detalhamento do resultado será divulgado às 15 horas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A partir de hoje, o resultado da balança comercial será divulgado às 11 horas, via internet, para aumentar o tempo de atualização e conferência de dados.