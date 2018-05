Superávit comercial alemão fica em ?14,1 bi em maio

O superávit comercial caiu para 14,1 bilhões de euros em maio, de 17,5 bilhões de euros no mês anterior. As exportações caíram 2,4% para 90,4 bilhões de euros, marcando a primeira queda em três meses e puxando as exportações para o seu nível mais baixo desde novembro de 2012. Importações, por outro lado, subiram pelo terceiro mês consecutivo, avançando 1,7% para 76,3 bilhões de euros.

Economistas consultados pela Dow Jones haviam previsto um superávit comercial de 17,6 bilhões de euros em maio.

Já em termos não ajustados, o superávit comercial caiu para 13,1 bilhões de euros, de 18,0 bilhões de euros em abril. As exportações ficaram em 88,2 bilhões de euros, uma queda de 4,8% em maio na comparação anual. As importações totalizaram 75,2 bilhões de euros, uma queda de 2,6% no ano.

As exportações acumulam uma queda de 0,3% nos primeiros cinco meses do ano, enquanto as importações recuaram 1,7%. As exportações para zona do euro caíram 3,6% nesse período, enquanto as exportações para países de fora da UE subiram 2,2%. Fonte: Dow Jones Newswires e Market News International.