Superávit comercial brasileiro com EUA quase duplica no semestre O superávit do Brasil no comércio com os Estados Unidos ficou em US$ 4,656 bilhões nos seis primeiros meses de 2005 acompanhando o aumento de 25,4% do superávit da América Latina no semestre em relação ao ano anterior, informou o Departamento de Comércio norte-americano nesta sexta-feira. A balança comercial brasileira teve saldo de US$ 832 milhões em junho, em elevação frente aos US$ 667 milhões de maio. O superávit no último semestre quase dobrou em relação ao registrado entre janeiro e junho de 2004, de US$ 2,334 bilhões . Em junho, o superávit da América Latina cresceu 18,6% em relação ao mês anterior, chegando a US$ 11,578 bilhões. No semestre, o superávit comercial da região ficou em US$ 60,735 bilhões.