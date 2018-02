Superávit comercial chinês registra recorde em 2007 O superávit comercial chinês aumentou 48% no ano passado e atingiu o valor recorde de US$ 262,2 bilhões, informou a agência de notícias estatal Xinhua nesta sexta-feira. O total das exportações mais as importações também atingiu um recorde, crescendo para US$ 2,2 trilhões, segundo a Xinhua, que citou dados da Administração Geral de Alfândega.