Superávit comercial da Alemanha cai a US$ 8,8 bi A Alemanha registrou um superávit comercial de 8,2 bilhões de euros (US$ 8,8 bilhões) em dezembro, que ficou abaixo dos 8,3 bilhões de euros (US$ 8,9 bilhões) registrados no mesmo mês do ano passado e dos 12 bilhões de euros (US$ 12,87 bilhões) de novembro, de acordo com dados divulgdos pelo Escritório Oficial de Estatísticas. Os economistas consultados pela Dow Jones Newswires previam superávit de 8,6 bilhões de euros no mês. O superávit em conta corrente ficou em 6,2 bilhões de euros (US$6,65 bilhões), de 1,3 bilhão de euros no mesmo mês do ano passado. O resultado em conta corrente superou largamente os prognósticos, após o déficit no comércio de serviços ter ficado bem abaixo do registrado em dezembro de 2001. Os economistas trabalhavam com um prognóstico de superávit de 3,3 bilhões de euros. As exportações alemãs totalizaram 50,9 bilhões de euros (US$ 54,6 bilhões) em dezembro, 5,5% acima do mesmo mês do ano passado e 2,1% abaixo do resultado de novembro, após os ajustes sazonais. As importações atingiram 42,7 bilhões de euros (US$ 45,8 bilhões), 7% acima do total de dezembro de 2001 e 1,3% abaixo do registrado em novembro. Superávit de ? 126,1 bi em 2002 A balança comercial da Alemanha fechou 2002 com um superávit de 126,1 bilhões de euros (US$ 135,3 bilhões), 32% acima dos 95,5 bilhões de euros registrados em 2001. O superávit em conta corrente ficou em 52,5 bilhões de euros no ano passado, bem acima dos 4 bilhões de euros de 2001. As exportações em 2002 aumentaram 1,6%, enquanto as importações caíram 3,8%.