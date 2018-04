Superávit comercial da China cresce e bate recorde

O superávit comercial chinês subiu no mês de outubro para US$ 35,2 bilhões, batendo pelo terceiro mês seguido o recorde de alta. O superávit - que é a diferença entre as exportações e as importações - aumentou 20% em comparação com os US$ 29,36 bilhões de setembro, apesar do desaquecimento da economia global, causado pela crise financeira. As autoridades da China também divulgaram que a inflação atingiu o menor nível em 17 meses, aumentando a chance de a China cortar taxas de juros da sua economia. No domingo, a China anunciou um pacote de estímulo à economia de US$ 586 bilhões. O plano é voltado para fomentar o crescimento da economia doméstica com corte de impostos e investimentos em projetos de infra-estrutura. Há temores de que a economia chinesa desacelere, o que teria fortes repercussões no resto do mundo. Inflação baixa O superávit comercial aumentou 13,6% com os Estados Unidos e 12,2% com a Europa em relação ao ano passado. As exportações subiram 19,2% em relação a outubro de 2007, enquanto as importações cresceram 15,6%. No mês passado, o índice de preços ao consumidor atingiu o menor nível desde maio de 2007, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas da China. Em outubro, os preços aumentaram 4% em relação ao ano passado. Em setembro, a inflação havia sido de 4,6%, na comparação com 2007. Para analistas, a inflação baixa dá confiança para que o governo chinês possa cortar taxas de juros sem se preocupar com o aumento dos preços na economia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.