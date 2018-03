Superávit comercial da França cai a US$ 671,4 mi O superávit comercial caiu em janeiro na França, para o nível sazonalmente ajustado de 616 milhões de euros (US$ 671,4 milhões), informou o Ministério das Finanças. Em dezembro, o superávit foi de 1,363 bilhão de euros. As exportações caíram a 26,578 bilhões de euros em janeiro, de 27,037 bilhões de euros em dezembro. As importações subiram a 25,962 bilhões de euros em janeiro, de 25,674 bilhões de euros em dezembro.