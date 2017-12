Superávit comercial da zona do euro cai A zona do euro registrou um superávit comercial de 5 bilhões de euros em novembro, bem abaixo do superávit de 9,6 bilhões de euros anunciado em outubro e da estimativa média de analistas, que era de superávit de 7,8 bilhões de euros. De acordo com dados divulgados pela agência oficial de estatísticas da União Européia, a Eurostat, as exportações dos 12 países membros da zona do euro em novembro totalizaram 87,6 bilhões de euros, uma queda de 6% frente a igual mês de 2002. Em outubro de 2003, as exportações haviam somado 97,6 bilhões de euros. Esse declínio foi provocado principalmente pela forte valorização do euro, que acumulou alta de 14,37% frente ao dólar no período de 11 meses terminado em novembro. Desde então, o euro já subiu mais 3,1%. As importações em novembro caíram para 82,7 bilhões de euros, de 88 bilhões de euros de outubro. De janeiro a novembro, as exportações da região totalizaram 961,8 bilhões de euros, 4% a menos que o acumulado em igual período de 2002. A queda das exportações indica que a apreciação do euro frente ao dólar está prejudicando a recuperação da economia da região. Alguns economistas haviam argumentado que a recuperação da economia global iria garantir que as exportações da zona do euro não seriam prejudicadas pela valorização da moeda do bloco. Na semana passada, o Banco Central Europeu finalmente expressou preocupações com a longa apreciação do euro frente ao dólar, uma intervenção verbal que fez com que a moeda recuasse após ter atingido na segunda-feira o recorde histórico de US$ 1,29. De acordo com os dados da Eurostat, as exportações da zona do euro para os EUA caíram 10% no período de janeiro a outubro de 2003 em comparação com igual intervalo de 2002. Os números para o período de janeiro a novembro ainda não estão disponíveis. As informações são da Dow Jones.