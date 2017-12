Superávit comercial da zona do euro cresce O superávit comercial da zona do euro com o resto do mundo subiu a 5,4 bilhões de euros (US$ 6,44 bilhões) em fevereiro, de 5,1 bilhão de euros em fevereiro de 2003 e de 1,8 bilhão de euros em janeiro (dado revisado de 1,2 bilhão de euros). Segundo a Eurostat, agência de estatísticas da União Européia, a forte apreciação do euro em relação ao dólar no passado ainda sustentou as exportações da região para os EUA no início de 2004. Os números são preliminares. As informações são da Dow Jones.