Superávit comercial da zona do euro sobe a € 24,9 bilhões em abril A zona do euro teve superávit comercial de 24,9 bilhões de euros (US$ 28,05 bilhões) em abril, bem maior que o saldo positivo de 14,9 bilhões de euros registrado em igual mês do ano passado, segundo dados divulgados hoje pela Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia.