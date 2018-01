Superávit comercial da zona do euro sobe a US$ 13,74 bi O superávit da balança comercial dos 12 países que formam a zona do euro subiu para 12,1 bilhões de euros (US$ 13,74 bilhões) em julho, do nível revisado de 6,7 bilhões de euros em junho, de acordo com dados da Agência de Estatísticas da União Européia (Eurostat). Originalmente, a Eurostat havia informado superávit de 5,4 bilhões de euros em junho. O superávit de julho superou o resultado positivo de 8 bilhões de euros projetados pelos economistas. Os 15 membros da União Européia, bloco que inclui o Reino Unido, a Dinamarca e a Suécia, registraram superávit de 5,6 bilhões de euros em julho, revertendo o déficit de 1,6 bilhão de euros registrados em junho.