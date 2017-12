Superávit comercial da zona do euro sobe para US$ 9,7 bi A zona do euro registrou superávit comercial de 9,7 bilhões de euros (US$ 12,04 bilhões) em outubro, inalterado em relação ao mesmo mês do ano passado e acima dos 9,2 bilhões de euros em setembro. Economistas previam superávit de 8,5 bilhões de euros (US$ 10,55 bilhões). As exportações avançaram a 97,4 bilhões de euros (US$ 120,9 bilhões), de 91,2 bilhões em setembro, enquanto as importações cresceram para 87,7 bilhões de euros (US$ 108,87 bilhões), de 82 bilhões de euros em setembro. Segundo a Eurostat, que divulgou os números, as exportações da região durante os 10 primeiros meses do ano caíram 3%, provavelmente em consequência da apreciação de 11,8% do euro em relação ao dólar entre janeiro e o final de outubro. As informações são da Dow Jones.