Superávit comercial de dezembro deve ser quase zero

Barral acredita que as compras internacionais neste mês devem ser maiores do que as de dezembro de 2008, quando somaram US$ 11,501 bilhões. Em novembro, as importações já totalizaram US$ 12,038 bilhões.

Com isso, o secretário previu que as exportações devem fechar 2009 entre US$ 150 bilhões e US$ 151 bilhões e o superávit comercial deve ser menor que em 2008, quando atingiu US$ 24,7 bilhões. De janeiro a novembro, a balança teve saldo positivo de US$ 23,202 bilhões.

O crescimento do superávit em relação a 2008 já atingiu patamares de 10% ao longo do ano, mas foi se reduzindo e, de janeiro a novembro registrou uma alta de apenas 2,5% em relação ao mesmo período de 2008.