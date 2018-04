Superávit comercial do Brasil com os EUA cresceu em agosto O superávit comercial do Brasil com os Estados Unidos subiu de US$ 902 milhões em julho para US$ 970 milhões em agosto, informou nesta quinta-feira, 12, o Departamento de Comércio americano. Nos oito primeiros meses do ano, o superávit brasileiro com os EUA totalizou US$ 5,713 bilhões, nível inferior ao de US$ 6,1 bilhões registrado entre janeiro e agosto de 2005. Ao todo, os países da América Latina e do Caribe tiveram um superávit de US$ 11,351 bilhões com os EUA em agosto, num crescimento de 16,8% em relação ao mês anterior. Nos oito primeiros meses de 2006, a região acumulou um superávit de US$ 77,148 bilhões. No período janeiro-agosto de 2005, esse número fora deUS$ 64,272 bilhões. O déficit comercial total dos Estados Unidos subiu 2,7% em agosto e atingiu o recorde mensal de US$ 69,9 bilhões.