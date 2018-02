Superávit comercial do Japão caiu 20,9% em dezembro O superávit comercial (termo que define quando o valor das exportações de bens excede o valor das importações de bens um determinado país) japonês caiu 20,9% em dezembro do ano passado ante o mesmo mês do ano anterior para 877,9 bilhões de ienes (cerca de US$ 8,26 bilhões), informou o Ministério das Finanças do país. Para o ano de 2007, o superávit comercial japonês subiu 37% para 10,825 trilhões de ienes, marcando a primeira alta em três anos. Apesar dos ganhos no ano passado, o mês de dezembro registrou a segunda queda consecutiva do dado, sugerindo que as incertezas sobre a economia global e os mercados financeiros podem começar a pesar sobre os exportadores japoneses, que têm há muito tempo sustentado a economia local. O resultado superou a queda de 16,5% prevista por analistas. O superávit do Japão com os EUA diminuiu 10,4% em dezembro de 2007 para 734,4 bilhões de ienes. Com a China, o déficit comercial japonês caiu 41,9% para 96,5 bilhões de ienes. As informações são da Dow Jones.